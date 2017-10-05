Apple благодаря ЭТОМУ превосходит всех конкурентов
2017-10-05 08:27
Apple благодаря ЭТОМУ превосходит всех конкурентов
Вполне вероятно, обойти инновационную технологию будет непросто.
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Главной “фишкой” нового iPhone X стала уникальная камера, передает Rus.Media.
Аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо заявил, что судя из возможностей компаний на рынке телефонов, конкуренты Apple не смогут воспроизвести технологию, использованную при создании камеры TrueDepth как минимум еще два года.
Кроме камеры, Мин-Чи прогнозирует огромный успех яблочной компании на рынке телефонов в 2018-2019 годах. Судя по прогнозам Apple, до конца 2017 года корпорация продаст около 35 млн iPhone X, несмотря на трудности, которые возникли в начале продаж.
Очевидно, компания обойдет своих главных конкурентов, таких как Samsung и других китайских гигантов.