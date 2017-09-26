АПОЭЛ – Тоттенхэм смотреть онлайн прямая трансляция матча 26 сентября
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в рамках Лиги Чемпионов. Когда начало матча АПОЭЛ – Тоттенхэм 26 сентября в 21:45 по московскому времени.
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Прогноз на матч АПОЭЛ – Тоттенхэм
26 сентября 2017 года в 21:45, в Никосии на стадионе «ГСП» запланирован поединок очередного 2 тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором АПОЭЛ примет в гости Тоттенхэм.
Старт нынешнего сезона для АПОЭЛа складывается абсолютно неожиданно. Считающийся традиционно фаворитом чемпионата Кипра, АПОЭЛ после 3 сыгранных поединков имеет на счету всего 4 заработанных очка и занимает 10 строчку в турнирной таблице. Неважно пошли дела и на европейской арене, однако АПОЭЛ оказавшись в группе смерти в первом туре не имели никаких шансов, проиграв в Мадриде против Реала со счетом 3:0.
В свою очередь Тоттенхэм, который в нынешнем сезоне стартовал также с большим процентом ошибок, тем не менее, всеми силами пытается навязать борьбу за чемпионские медали, однако по сравнению с лидерами выступает на порядок не увереннее. В крайнем туре Тоттенхэм в лондонском дерби гости у Вест Хэма и, хотя результат принес очередную победу, по игре Вест Хэм, особенно во 2-й половине матча вполне могли и уйти от поражения – 2:3. В 1-м туре Тоттенхэм на своем поле немного неожиданно, но абсолютно по делу разобрался с Боруссией Д – 3:1.
До сих пор кипрский и английский клубы между собой не встречались ни разу. По результатам последних поединков, можно с полной уверенностью, выделить кризис АПОЭЛа, а также постепенный прогресс Тоттнхэма. Мой прогноз на предстоящий матч: ф2 -1,5