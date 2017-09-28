Апелляционный суд отменил арест экс-министра юстиции Лавриновича

despravda | 28.09.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-09-27 21:34

Апелляционный суд отменил арест экс-министра юстиции Лавриновича
Соответствующее решение суд принял на заседании в среду, 27 сентября.

Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича и отменил решение Печерского районного суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста на два месяца, передает Rus.Media. Соответствующее решение суд принял на заседании в среду, 27 сентября.

Отмечается, что этим же решением Апелляционный суд постановил освободить Его из-под стражи в зале суда.

Напомним, Александра Лавриновича 15 сентября Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца. 19 сентября адвокат Лавриновича Евгений Солодко подал апелляцию на решение суда об аресте.

ГПУ подозревает Лавриновича и президента-беглеца Виктора Януковича в захвате власти с помощью незаконного возврата в 2010 году Конституции 1996 года.

Речь идет о событиях 2010 года, когда Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской формы правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.

Ранее, в 2004 году, Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой.

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