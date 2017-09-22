Антинаучные мифы в любимом для миллионов продукте
2017-09-22 15:27
Антинаучные мифы в любимом для миллионов продукте
«В мясе присутствует опасная кровь».
Антинаучные мифы про мясо!, передает Rus.Media.
Тренд современного мира — правильное питание. Сбалансированный рацион насыщает организм необходимыми витаминами, полезными веществами и помогает сохранить фигуру. Продукты питания, которые мы едим, влияют на наше здоровье и самочувствие, поэтому важно планировать свой рацион с большой ответственностью.
Однако некоторые люди так увлекаются здоровым питанием, что начинают слепо верить всем мифам о еде. Один из продуктов, вокруг которого не утихают дискуссии — мясо. Кто-то считает, что вредит здоровью только красное мясо, сторонники вегетарианства уверены, что от него стоит отказаться полностью. Где же правда? В какие антинаучные мифы нужно перестать верить?
В мясе присутствует опасная кровь
Если сырое мясо свежее и ушиб проходил аккуратно и по правилам, в нем не должно быть крови — она идет при разделке туши. Розовая жидкость, что вытекает при приготовлении мяса — это вода и белок миоглобин. Он придает этому продукту питания характерный красный цвет.
Опасное питания: в мясе очень много бактерий
Мясо, порезанное кусками, внутри стерильно. Все бактерии находятся на его поверхности, но они умирают во время приготовления, так как температура, как правило, экстремально высокая.
Если вы любите стейк, делайте его слегка сырым внутри — тогда мясо не потеряет сок и не станет сухим. Такое питание не навредит вашему здоровью, ведь снаружи прожаренный стейк будет.
Мясо нужно мыть
Наши бабушки говорили, что перед приготовлением мясо нужно тщательно промыть. Им казалось, что так они будут уверены в его чистоте и безопасности. На самом деле мясо следует мыть только в том случае, когда на его поверхности есть видимые загрязнения.
Вода, которую впитывает мясо, нарушит процесс приготовления — оно будет тушиться, а не жариться. Если вы хотите получить аппетитную корочку, нужно жарить просушенное мясо. Термическая обработка убьет все бактерии.
Не все об этом задумываются, но мытье мяса таит в себе скрытую опасность. Те микробы, которые смылись водой, могут остаться на поверхности раковины или в емкости, где лежало мясо. Поэтому есть большой риск, что будут заражены другие продукты питания.
Мясо провоцирует развитие рака
Мясо как продукт питания не попадает в группу риска. Опасность вызывает неправильная прожарка. Во время жарки выделяются канцерогены, которые вредны для здоровья и могут спровоцировать рост раковых клеток. Не используйте растительное масло для жарки несколько раз и не поджаривайте мясо слишком сильно. Стейк средней степени прожарки — отличный выбор!
Сомнительные продукты питания: мясо гниет в кишечнике
Противники животной пищи ошибаются — мясо полностью расщепляется в желудке. Некоторые волокна сложно перерабатываются за короткий промежуток времени, но они выходят из организма естественным путем.
Убежденные сторонники растительного питания считают, что человеческий организм не приспособлен для такой пищи, как мясо. Но ученые доказали, что в желудке вырабатывается достаточное количество соляной кислоты для того, чтобы расщепить животный белок.
Употребление мяса может вызвать болезни сердца
Виновник сердечно-сосудистых недугов — способ приготовления пищи. Здоровое питание не предполагает жарки. Если готовить мясо правильно, отдавая предпочтение тушения или запекания, оно не навредит сердцу. Сильно зажаренные продукты питания, даже если это овощи, могут нанести «холестериновый удар».
Здоровое питание или риск для фигуры: от мяса поправляются?
В мясе содержится жир и большое количество калорий, поэтому приверженцы здорового питания иногда незаслуженно делают этот продукт «изгоем». Но такие обвинения не имеют достаточных оснований. В состав мяса входит протеин, который ускоряет метаболизм, благодаря чему ускоряется процесс похудения.
Такое питание поможет избавиться от лишних килограммов только в том случае, если его готовить на пару, запекать или тушить, не добавляя дополнительных калорийных продуктов и соусов.
Мясо вредит здоровью почек
Люди, которые колеблются и не знают, каким должно быть питание, часто верят мифу о том, что мясо способствует увеличению почек. При мясной диете может наблюдаться кратковременное снижение кальция в организме, но на здоровье почек это не отражается.
Мясо делает кости хрупкими
Существует мнение, что белок ухудшает состояние костей и может спровоцировать развитие остеопороза. Он повышает кислотность, из-за чего кальций «вымывается» из организма. Этот эффект настолько кратковременный, что не приносит вреда. А вот в долгосрочной перспективе поступления в организм белка укрепляет костную ткань. Она становится плотнее, снижается риск переломов.
Парное мясо — самое полезное
Мясо считается четным, если оно еще не остыла после убоя животного. Через несколько часов мышцы стягиваются, наступает окоченение. Чтобы избежать этого, мясо подвешивают — тогда туша не скукожится. Естественно, на рынке можно купить такое мясо — его просто не смогут так быстро доставить. Современные условия хранения позволяют сохранить свежесть мяса, поэтому его вкус не меняется.
В мясе много жира
Здоровое питание предполагает, что в рационе должны быть не только белки и углеводы, но и жиры. Они делают вкус блюда ярким, добавляют сочность. Мясо лучше есть с овощами — тогда оно быстрее усваивается, такое питание не перегружает желудочно-кишечный тракт. Конечно, нельзя забывать о чувстве меры — нельзя есть мясо утром, в обед или вечером, не дозируя порции.
Какому мясу отдать предпочтение — личный выбор каждого. Телятина считается более нежной, чем свинина или говядина, но ее вкус не так ярко выражен. Чем моложе было забитое животное, тем мягче мясо. Выбирая мясо, обратите внимание на его запах — он не должен иметь вонючие нотки. Покупайте его только в проверенных торговых точках, которые вызывают у вас доверие — тогда не будет сомнений в качестве продукта.
Конечно, полноценное питание можно организовать и без мясных продуктов, но такой рацион не рекомендуется детям и женщинам в положении.