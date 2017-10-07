Антимонопольный комитет требует отменить решение о подорожании проезда в Нежине
Нежинцы продолжают платить за проезд в общественном транспорте 3,50 грн, а решение, по которому установлено это стоимость проезда, признано незаконным.
Черниговское областное отделение Антимонопольного комитета признало решение исполнительного комитета Нежинского городского совета «Об установлении предельных тарифов на услуги городского пассажирского транспорта» незаконным. Это решение противоречит Закону Украины “О защите экономической конкуренции” и базируется на предоставленных перевозчиками данных, которым понятно, что может быть выгодной завышена стоимость проезда.
На предложение отделения Антимонопольного комитета исполнительному комитету прекратить свое решение исполком ответил, что в настоящее время оснований для перерасчета тарифов у него нет.
После полученного ответа антимонопольный комитет продолжил рассмотрение дела и решил:
обязать исполнительный комитет Нежинского городского совета прекратить нарушения законодательства о защите экономической конкуренции;
отменить решение «Об установлении предельных тарифов на услуги городского пассажирского транспорта» в части установления предельного тарифа на услуги городского пассажирского автомобильного транспорта в размере 3,50 грн;
установить тарифы в соответствии с Методикой расчета тарифов на услуги пассажирского автомобильного транспорта, утвержденной Министерством транспорта Украины.
Полный текст постановления и решения можно посмотреть по ссылке.
Источник: mynizhyn.com
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