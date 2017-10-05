Антиамериканская пропаганда в Северной Корее -15 кошмарных агитационных плакатов с КНДР

despravda | 05.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-05 16:06

Антиамериканская пропаганда в Северной Корее -15 кошмарных агитационных плакатов с КНДР
Фантастические сюжеты.

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С 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года шла Корейская война — вооруженный конфликт между Южной и Северной Кореей, передает Rus.Media. Хотя многие считают, что это была опосредованная война между США и СССР.

Война началась с вторжения войск КНДР на территорию южного соседа под предлогом ответной агрессии. Эта война стала неожиданностью для всего мира.

Вероятно, в 2005 году при правлении Ким Чен Ира была создана линейка пропагандистских антиамериканских плакатов, посвященных резне в Инчхоне. Часть их вывешена в Инчхонском музее американских военных преступлений.

В северокорейской историографии большое внимание уделено событиям в Инчхоне. Там, из местных источников, южнокорейские войска совместно с американскими вырезали около 35 000 человек. То есть примерно четверть населения провинции.

В мировой истории нет никаких упоминаний об этой резне. Была высадка американских войск в Инчхоне, который стал плацдармом для контрнаступления на Сеул.

В 2014 году Ким Чен Ын посетил этот музей со своей сестрой, и описал американцев как «каннибалов и убийц, которые ищут удовольствие в убийствах».

Сегодня музей в Инчхоне используется как мощный инструмент антиамериканской пропаганды. Что там произошло в действительности, неизвестно, единственными доказательствами резни заявления Северной Кореи.

Но, стоит признать, что в разгар страстей на агитационных плакатах КНДР переплюнула всех. Сильно, жестко, эмоционально.

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