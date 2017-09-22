Аномальный град обрушился на Винничину (видео)

despravda | 22.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-22 07:59

Аномальный град обрушился на Винничину (видео)
От непогоды пострадали несколько районов.

Тульчинский и Крыжопольский район Винницкой области пострадали от непогоды. Вечером сильный ливень и гроза начались и в самом областном центре.

Об этом сообщает Rus.Media.

Местные жители Крыжопольского района рассказывают, что град побил крыши и окна домов.

Есть информация о том, что побиты крыши в селах Погоды и Красноселка, сообщает Александр Кутовой из пресс-центра управления ГСЧС в Винницкой области.

Засыпало Градом и город Тульчин. В Виннице из-за грозы включалась сигнализация в автомобилях, пропадал свет и отключался Интернет.

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