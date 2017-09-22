Аномальный град обрушился на Винничину (видео)
22.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-22 07:59
Аномальный град обрушился на Винничину (видео)
От непогоды пострадали несколько районов.
Тульчинский и Крыжопольский район Винницкой области пострадали от непогоды. Вечером сильный ливень и гроза начались и в самом областном центре.
Об этом сообщает Rus.Media.
Местные жители Крыжопольского района рассказывают, что град побил крыши и окна домов.
Есть информация о том, что побиты крыши в селах Погоды и Красноселка, сообщает Александр Кутовой из пресс-центра управления ГСЧС в Винницкой области.
Засыпало Градом и город Тульчин. В Виннице из-за грозы включалась сигнализация в автомобилях, пропадал свет и отключался Интернет.