Анна Седокова восхитила поклонников пышным бюстом
2017-10-17 08:27
Анна Седокова восхитила поклонников пышным бюстом
Известная певица Анна Седокова предстала в довольно откровенном образе.
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Известная певица Анна Седокова снова порадовала своих поклонников откровенными снимками, передает Rus.Media. На этот раз артистка продемонстрировала большие груди, которые уже успели оценить фанаты.
Анна Седокова в своем личном микроблоге разместила новую фотографию, где предстала в довольно откровенном образе. Певица значительно оголила свои пышные грудь и примерила топ и юбку с завышенной талией своего собственного бренда модной женской одежды Los Angeles Story.
Поклонники Седоковой оценили фигуру певицы в комментариях: «Роскошная!», «Анна, больше горячих фото! Вы прекрасно выглядите и может позволить себе подобные фото», «Самая красивая и сексуальная», «Очень красивая!».