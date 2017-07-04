Анна Седокова показала обнаженные ягодицы и грудь в новом клипе (ВИДЕО)

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Певица успела вернуться в дородовую форму!

После глубоких и очень личных работ, как “Вселенная” и “Первая Любовь”, Анна Седокова решила показать себя с другой стороны, снявшись в безумно соблазнительном клипе. “Я скучала по себе такой. Я возвращаюсь”, – написала незадолго до премьеры видео Анна, и уже тогда стало понятно – будет жарко. В новом ролике артистка позирует перед камерой в сексуальном наряде, демонстрируя идеальное тело через три месяца после родов и доказывая этим, что женщина расцветает и выглядит более сексуальной после того, как становится мамой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Анджелина Джоли обратилась за помощью к школьникам

“Я так скучала за своим телом, я скучала по ощущению себя красивой и желанной. Меня поддерживают миллионы мамочек в декрете, которые хотят быть желанными. Быть мамой означает быть любимой! Я горжусь своим титулом “секс-символа” и неважно, сколько у меня будет детей – я буду для них самой лучшей мамой на свете, но никогда не перестану быть женщиной”,- добавила певица. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: viva.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Как научить детей выговаривать “Р”?
  • 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
  • Снежная лавина сошла в Иране
  • В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr