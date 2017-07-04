Анна Седокова показала обнаженные ягодицы и грудь в новом клипе (ВИДЕО)
04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Певица успела вернуться в дородовую форму!
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“Я так скучала за своим телом, я скучала по ощущению себя красивой и желанной. Меня поддерживают миллионы мамочек в декрете, которые хотят быть желанными. Быть мамой означает быть любимой! Я горжусь своим титулом “секс-символа” и неважно, сколько у меня будет детей – я буду для них самой лучшей мамой на свете, но никогда не перестану быть женщиной”,- добавила певица. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: viva.ua
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