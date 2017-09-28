Анна Седокова похвасталась откровенным джинсовой одеждой (фото)

despravda | 28.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2016-06-06 07:47

Анна Седокова похвасталась откровенным джинсовой одеждой (фото)
Певица показала поклонникам новое фото.

Певица Анна Седокова произвела фурор отличной фигурой в откровенном наряде.

Артистка разместила у себя в Instagram нескромный снимок, на котором она позирует в облегающем комбинезоне, радуя поклонников своей идеальной фигурой.

“Хорошая, приятная, красивая, самая обворожительная”, – подписал снимок восторженный поклонник.

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