Анита Луценко рассказала о самое весомое шоу страны
2017-10-13 14:27
Анита Луценко рассказала о самое весомое шоу страны
Яркая и спортивная Анита Луценко продемонстрировала оригинальный образ на съемках шоу Взвешенные и счастливые.
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Вскоре на телеканале СТБ зрителей ждет продолжение самого весомого шоу страны Зважені та щасливі, передает Rus.Media. На этой неделе участников ждут искушения и провокации, ведь пары на несколько дней расстанутся — одна половинка останется в лагере, а вторая… поедет домой.
Участникам предстоит пройти сложное испытание на мосту. На экране они будут видеть своих половинок в доме, которых ждет много соблазнов: алкоголь, жирная пища и прочее.
Участники испытания должны будут отвечать на вопрос — что сделают их жены и мужья: поддадутся искушению или устоять. За неправильные ответы беговая дорожка будет ускоряться, устоять станет сложнее и кто-то из участников полетит вниз с моста.
Для съемок ведущая выбрала яркий наряд, который подчеркивал ее стройную фигуру. Стоит отметить, что Анита выглядит потрясающе и платье действительно ей к лицу.
На этой неделе поддержка Аниты будет очень нужна всем участникам, которые останутся на базе и будут проходить испытания на мосту.
“Мы подготовили много провокаций для участников дома. Справятся ли они с ними, будет зависеть только от них“, — прокомментировала конкурс Анита.
Также ведущая отметила, что Руслана Писанка очень крепко держалась на конкурсе, хотя на беговой дорожке ей сложно заниматься.
“На конкурсе Руслана очень упорно шла, она выжимала из себя максимум. Ей было трудно дышать, но она держалась“, — поделилась ведущая Анита Луценко.