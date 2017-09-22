Анимированные емоджи в новом айфоне
22.09.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-09-20 13:03
Анимированные емоджи в новом айфоне
Петух, инопланетянин и панда.
2 сентября состоялась презентация Apple, на которой был представлен iPhone X, передает Rus.Media. Одно из основных нововведений — замена Touch ID Face ID, технологию распознавания лица. На основе Face ID работает еще одно новшество — Animoji (анимированные эмоджи) повторяют мимику пользователя и позволяют делиться ей в iMessage. Также пользователи смогут записывать и отправлять аудиосообщения, которые будут воспроизводиться от имени лысенко или кота.
Всего было представлено двенадцать анимированных 3D смайликов, среди которых: инопланетянин, единорог, панда и даже кучка с глазами.