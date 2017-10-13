Ани Лорак завлекает россиян на свои концерты голой грудью

despravda | 13.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2016-08-09 15:58

Ани Лорак завлекает россиян на свои концерты голой грудью
Лорак засветила грудь, приглашая зрителей на свой концерт.

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Украинская певица Ани Лорак засветила грудь, приглашая зрителей на свой концерт. Перед выступлением в Сочи певица опубликовала в соцсети фото, на котором позирует, забыв надеть бюстгальтер.

Стоит отметить, что поклонники Лорак тут же заметили такую пикантную деталь, как отсутствие бюстгальтера и по достоинству оценили все прелести своей любимицы.

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