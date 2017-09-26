Ани Лорак в сексуальном купальнике порадовала яркими кадрами из путешествия

despravda | 26.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-23 12:35

Ани Лорак в сексуальном купальнике порадовала яркими кадрами из путешествия
Лорак вместе с мужем Муратом и шестилетней дочерью Софией отправилась в Италию.

Певица Ани Лорак порадовала поклонников на странице в Instagram яркими кадрами из путешествия, передает Rus.Media. Лорак вместе с мужем Муратом и шестилетней дочерью Софией отправилась на Сардинию.

Каролина поделилась трогательным семейным фото и продемонстрировала подтянутую фигуру.

Ани предстала в слитом красном купальнике. Певица похвасталась идеальным загаром.

“Немного солнца перед холодными днями. Люблю красный, солнце, море”, – подписала кадр звезда.

“Ваша фигура мотивирует быть красивой”, “Шикарная фигура”, “Какой потрясающий купальник”, “Красный вам очень идет”, “Красавица, но загар под другие трусы”, “Красотка, сногсшибательная”, “Ужасные эти полоски белые”, – комментируют пользователи.

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