Ани Лорак в сексуальном купальнике порадовала яркими кадрами из путешествия
2017-09-23 12:35
Ани Лорак в сексуальном купальнике порадовала яркими кадрами из путешествия
Лорак вместе с мужем Муратом и шестилетней дочерью Софией отправилась в Италию.
Певица Ани Лорак порадовала поклонников на странице в Instagram яркими кадрами из путешествия, передает Rus.Media. Лорак вместе с мужем Муратом и шестилетней дочерью Софией отправилась на Сардинию.
Каролина поделилась трогательным семейным фото и продемонстрировала подтянутую фигуру.
Ани предстала в слитом красном купальнике. Певица похвасталась идеальным загаром.
“Немного солнца перед холодными днями. Люблю красный, солнце, море”, – подписала кадр звезда.
“Ваша фигура мотивирует быть красивой”, “Шикарная фигура”, “Какой потрясающий купальник”, “Красный вам очень идет”, “Красавица, но загар под другие трусы”, “Красотка, сногсшибательная”, “Ужасные эти полоски белые”, – комментируют пользователи.