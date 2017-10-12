Ани Лорак шокировала общественность “новыми” грудью

despravda | 12.10.2017 | Социум | 4 комментария

2017-10-12 17:23

Ани Лорак шокировала общественность “новыми” грудью
Бюст известной артистки увеличился на несколько размеров.

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Новый образ певицы Ани Лорак вызвал настоящий ажиотаж в обществе. Артистка поразила пользователей Интернета внешностью, передает “Rus.Media”.

На своей странице в “Instagram”, Лорак опубликовала несколько откровенных кадров со съемок очередного клипа. На фотографиях певица сидит на белом кубе в обтягивающих лосинах и топике. Однако далеко не это привлекло внимание юзеров. В первую очередь, они обратили внимание на заметно возросшие в размерах грудь певицы.

В результате, как можно догадаться, это дало повод для новых сплетен. В частности, многие стали утверждать, что Лорак, в свои 39 лет, решила прибегнуть к услугам пластических хирургов или же воспользовалась бюстгальтером с пуш-ап эффектом.

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