Ани Лорак шокировала общественность “новыми” грудью
2017-10-12 17:23
Ани Лорак шокировала общественность “новыми” грудью
Бюст известной артистки увеличился на несколько размеров.
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Новый образ певицы Ани Лорак вызвал настоящий ажиотаж в обществе. Артистка поразила пользователей Интернета внешностью, передает “Rus.Media”.
На своей странице в “Instagram”, Лорак опубликовала несколько откровенных кадров со съемок очередного клипа. На фотографиях певица сидит на белом кубе в обтягивающих лосинах и топике. Однако далеко не это привлекло внимание юзеров. В первую очередь, они обратили внимание на заметно возросшие в размерах грудь певицы.
В результате, как можно догадаться, это дало повод для новых сплетен. В частности, многие стали утверждать, что Лорак, в свои 39 лет, решила прибегнуть к услугам пластических хирургов или же воспользовалась бюстгальтером с пуш-ап эффектом.
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