Ани Лорак сфотографировали в ванной с чужим мужем
2017-10-17 10:07
Ани Лорак сфотографировали в ванной с чужим мужем
Украинская певица Ани Лорак и Эмин вместе лежат в ванной.
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Известная украинская певица Ани Лорак похвасталась кадрами из нового клипа на песню Проститься, которую она исполняет в дуэте с российским артистом Эмином.
На своей странице в Instagram Ани Лорак опубликовала снимок, на котором она и Эмин вместе лежат в ванной, передает Rus.Media.
Впрочем, оба артиста на снимке позируют в одежде, но при этом вода в ванне есть.
Фото является кадром из нового клипа Лорак на песню Проститься, режиссером которого выступил Алан Бадоев.
Автором песни стал Максим Фадеев.
Сам Эмин также выложил несколько фото и признался, что съемки были достаточно сложными, ведь ему пришлось провести в воде в одежде больше 15 часов, а в павильоне было холодно.