Ани Лорак сегодня отмечает День рождения: Если чувства остыли, нет смысла терпеть! (видео)
2017-09-27 21:18
Ани Лорак сегодня отмечает День рождения: Если чувства остыли, нет смысла терпеть! (видео)
27 сентября народная артистка Украины празднует день рождения и по-музыкальному разоткровенничалась.
О том, где и как Ани Лорак отметит свой день, пока неизвестно, зато с самого утра артистка порадовала фанатов премьерой песни с интригующим названием “Новый бывший”, передает Rus.Media.
Каролина призналась, что эта песня тронула ее с первых нот и слов.
– Всем Нам когда-то приходилось прощаться и отпускать тех, кого в определенные отрезки жизни считали частью себя, своей “половинкой”, – говорит звезда. – У нас У всех были бывшие, прощание с которыми оставляли боль от воспоминаний и сердечные ножевые раны. Но если чувства остыли, нет смысла терпеть, пытаться снова и снова разжигать потухшее пламя, тлеющие угли, которого, с каждым прикосновением оставляют болезненные ожоги.
По словам артистки, “Новый бывший” – это гимн сильной, волевой женщины, которая смогла отпустить и сделать шаг в новую жизнь:
“Стоп игра, и будь что будет, победителей не судят. Боль моя – вулкан остывший, теперь ты – мой новый бывший” – только по-настоящему сильная женщина может сказать на прощание такие слова, как закрыть дверь с прошлым и уйти победительницей из неравной схватки с остывшей любви.