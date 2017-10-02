Ани Лорак с дочкой погуляли по океанариуму (фото)
02.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-02 22:03
Ани Лорак с дочкой погуляли по океанариуму (фото)
Незабываемый день в океанариуме. Счастливы и взрослые, и дети.
Накануне рабочих будней певица нашла время, чтобы погулять с шестилетней дочерью Софией, которая еще в этом году не идет в школу, а отдыхает дома, поэтому вдвоем они отправились в океанариум, передает Rus.Media.
“Незабываемый день в океанариуме. Счастливы и взрослые, и дети”, – подписала фото Каролина.