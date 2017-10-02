Ани Лорак с дочкой погуляли по океанариуму (фото)

despravda | 02.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-02 22:03

Ани Лорак с дочкой погуляли по океанариуму (фото)
Незабываемый день в океанариуме. Счастливы и взрослые, и дети.

Накануне рабочих будней певица нашла время, чтобы погулять с шестилетней дочерью Софией, которая еще в этом году не идет в школу, а отдыхает дома, поэтому вдвоем они отправились в океанариум, передает Rus.Media.

“Незабываемый день в океанариуме. Счастливы и взрослые, и дети”, – подписала фото Каролина.

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