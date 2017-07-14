Ани Лорак показала фигуру в соблазнительном платье (ФОТО)
14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
У певицы идеально фигура!
Так, Лорак появилась на съемках телеканала МузТВ в облегающем черном платье, которое не скрыло от присутствующих всю красоту фигуры певицы. А длина наряда открыла взору публики стройные ноги Ани. Кстати, многим поклонникам показалось, что Лорак выглядит на снимках уже очень худой, но бесспорно красивой. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: elle.ru
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