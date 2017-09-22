Ангельский Парень 20 сентября 2017 года. Вот как каждому привлечь в свою жизнь удачу в этот день!
2017-09-20 16:38
Ангельский Парень 20 сентября 2017 года. Вот как каждому привлечь в свою жизнь удачу в этот день!
Новолуние – это всегда важный день в лунном календаре.
Каждый месяц Месяц обновляется и начинает опять собирать силу и энергию. В это время важно не упустить возможность, чтобы сделать свою жизнь ярче, лучше, богаче, передает Rus.Media.
Каждый молодой человек всегда уникален. Парень 20 сентября 2017 года, который пройдет в Деве, не является исключением.
Чем же особенный будущий молодой человек и почему его называют «ангельским». Астрологи объясняют это тем, что обновление Луны 20 сентября 2017 года в Деве одинаково сильно будет влиять как на положительную энергетику человека, так и негативную.
Вы будете чувствовать это так, как будто в вас борются две силы-темная и светлая.
Энергия этого молодого человека очень мощная…И только от вас самих зависит, сможете ли вы ее использовать для привлечения удачи и процветания в свою жизнь. Или она пойдет на разрушение.
Старайтесь избегать негатива в сторону других людей, а также самих себя. Он может вернуться сторицей. Любые негативные эмоции используйте для хороших действий.
Беритесь за любые сложные дела в этот день-вы справитесь и вознаграждение вас приятно удивит. Также много споров, даже древних должны решиться в этот день, если вы найдете в себе силы внутренне пожелать обидчикам всего самого хорошего.
Тем, кто одинок улыбнется шанс встретить свое счастье. А семейным парам стоит задуматься о планах на будущее. В этот день, как никогда, мысли материальны-поэтому планируйте и мечтайте о позитиве!
Вот что стоит сделать для привлечения удачи в свою жизнь в этот день:
Все, кто хочет, чтобы им всегда везло, или же желает позитивных изменений, поможет волшебный ритуал на месяц. В этот день возьмите старые тапочки, старое белье и одежду, которую не носите и отнесите на помойку со словами:
«Старое уходит, новое приходит»
Вы сами удивитесь, как быстро в вашей жизни начнут появляться новые вещи, новые добрые люди и новые возможности.