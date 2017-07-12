Анджелина Джоли на прогулке с сыном (ФОТО)
Звездная мамочка решила пойти на шопинг, сообщает сайт Наша мама.
Стоит отметить, что Джоли снова выбрала для своего появления на публике вещи, скрывающие фигуру: серый світшоти и черную юбку чуть ниже колена, что дало возможность поклонникам звезды в очередной раз выразить опасения относительно ее здоровья: “Анджелина продолжает ходить в вещах свободного кроя, и мы уверены, что она делает это, чтобы никто не заметил ее худобу”, – высказался один из фанатов актрисы.
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Напомним, что совсем скоро, 12 июля, семья Джоли будет отмечать двойной праздник – день рождения близнецов Вивьен и Нокса. Но представители актрисы до сих пор скрывают, будет приглашен Брэд Питт на вечеринку. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: elle.ru
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