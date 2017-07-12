Анджелина Джоли на прогулке с сыном (ФОТО)

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Звездная мамочка решила пойти на шопинг, сообщает сайт Наша мама.

Сегодня в сети появились новые фотографии Анджелины Джоли. На этот раз звезда фильма “Малефісенти” отправилась за покупками вместе с младшим сыном Ноксом, который совсем скоро отметит свой девятый день рождения. По словам очевидцев, 42-летняя актриса провела почти весь день в шопинг-молле, выбирая игрушки вместе с ребенком: “Анджелина и Нокс много смеялись, и казалось, что отлично проводят время вместе”.

Стоит отметить, что Джоли снова выбрала для своего появления на публике вещи, скрывающие фигуру: серый світшоти и черную юбку чуть ниже колена, что дало возможность поклонникам звезды в очередной раз выразить опасения относительно ее здоровья: “Анджелина продолжает ходить в вещах свободного кроя, и мы уверены, что она делает это, чтобы никто не заметил ее худобу”, – высказался один из фанатов актрисы.

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Напомним, что совсем скоро, 12 июля, семья Джоли будет отмечать двойной праздник – день рождения близнецов Вивьен и Нокса. Но представители актрисы до сих пор скрывают, будет приглашен Брэд Питт на вечеринку. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: elle.ru

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