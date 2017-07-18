Анджелина Джоли была замечена на прогулке с дочерью (ФОТО)

magictr | 18.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Похоже, актриса старается все больше времени уделять детям, сообщает сайт Наша мама.

В минувшие выходные папарацци удалось сфотографировать Анджелину Джоли на прогулке с младшей дочерью Вивьен. По словам очевидцев, актриса прекрасно выглядела и была очень счастлива: “Анджелина и Вивьен гуляли вместе по шопинг-моллу в районе Лос-Фелісі и, кажется, не замечали никого вокруг, в том числе и фотографов, которые не отставали от них ни на шаг”. Как утверждают инсайдеры, девочка сама попросила мать в качестве подарка на день рождения провести с ней время наедине.

Кроме того, один из работников Диснейленда, где пару дней назад актриса и ее дети отмечали день рождения близнецов, отметил, что Джоли была очень положительно настроена к окружающим: “Она с радостью шла на контакт с персоналом, отвечала на все вопросы, касающиеся детей. И ребята были очень рады, что у их мамы снова все в порядке”.

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Напомним, что не так давно в сети появилась информация, что Джоли снова влюблена. Правда, пока официальные представители 42-летней актрисы не подтвердили эту информацию. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: elle.ru

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