Анджелина Джоли была замечена на прогулке с дочерью (ФОТО)
Похоже, актриса старается все больше времени уделять детям, сообщает сайт Наша мама.
Кроме того, один из работников Диснейленда, где пару дней назад актриса и ее дети отмечали день рождения близнецов, отметил, что Джоли была очень положительно настроена к окружающим: “Она с радостью шла на контакт с персоналом, отвечала на все вопросы, касающиеся детей. И ребята были очень рады, что у их мамы снова все в порядке”.
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Напомним, что не так давно в сети появилась информация, что Джоли снова влюблена. Правда, пока официальные представители 42-летней актрисы не подтвердили эту информацию. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: elle.ru
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