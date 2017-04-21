Андрейченко уже не депутат горсовета
21.04.2017 | Политика | Комментариев нет|
Черниговские избранники проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата горсовета 7-го созыва Игоря Андрейченко. Соответствующее решение на сегодняшнем пленарном заседании одобрили 26 голосами «за». Сам же Андрейченко на сессии отсутствует, как объявили, по семейным обстоятельствам. Напомним, депутат от «ДемАльянса» написал заявление о сложении полномочий по личным причинам. Согласно результатам местных выборов в 2014 году, следующий по рейтингу в списке партии идет Сергей Кириенко, который и заменит Андрейченко в горсовете. Однако, по словам его однопартийцев, Андрейченко остается в политике. Напомним, экс-депутат пошел в тренеры векторной психологии.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым