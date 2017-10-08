Андрей Шевченко рассказал о кадровой ситуации в национальной команде: Украина – Хорватия
08.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-08 08:39
Андрей Шевченко рассказал о кадровой ситуации в национальной команде: Украина – Хорватия
Дисквалифицированные на матч с Хорватией Артем Кравец и Иван Ордец уже покинули расположение команды
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“Дисквалифицированы на матч с Хорватией Артем Кравец и Иван Ордец уже покинули расположение команды и уехали работать в свои клубы, передает Rus.Media.
Зато приехал Ярослав Ракицкий, у которого было повреждение. Мы за ним посмотрим и потом примем решение, сможет ли он готовиться к поединку с хорватами.
Вернулись из молодежки Виктор Коваленко и Александр Зинченко, отбыли дисквалификацию за перебор желтых карточек. На этих ребят мы тоже рассчитываем”, – сказал Шевченко