Андрей Шевченко рассказал о кадровой ситуации в национальной команде: Украина – Хорватия

despravda | 08.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-08 08:39

Андрей Шевченко рассказал о кадровой ситуации в национальной команде: Украина – Хорватия
Дисквалифицированные на матч с Хорватией Артем Кравец и Иван Ордец уже покинули расположение команды

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“Дисквалифицированы на матч с Хорватией Артем Кравец и Иван Ордец уже покинули расположение команды и уехали работать в свои клубы, передает Rus.Media.

Зато приехал Ярослав Ракицкий, у которого было повреждение. Мы за ним посмотрим и потом примем решение, сможет ли он готовиться к поединку с хорватами.

Вернулись из молодежки Виктор Коваленко и Александр Зинченко, отбыли дисквалификацию за перебор желтых карточек. На этих ребят мы тоже рассчитываем”, – сказал Шевченко

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