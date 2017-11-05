Андрей Аршавин, который отказался от родных детей, заботится о наследниках своей жены от экс-мужа
2017-07-10 14:07
Андрей Аршавин, который отказался от родных детей, заботится о наследниках своей жены от экс-мужа
В феврале прошлого года Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом
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Его нынешняя жена, Алиса Казьмина, с которой они поженились в сентябре прошлого года, в феврале 2016 года родила футболисту наследника, передает Rus.Media. Пол ребенка и имя до сих пор остаются тайной – ведь пара не афиширует личную жизнь.
Недавно жена спортсмена опубликовала в Сети фото Аршавина с ее двумя детьми от предыдущего брака. Андрей учит сына и дочь своей жены кататься на роликах. «Весело живем», – таким комментарием сопроводила снимок Казьмина. Этот кадр был мгновенно растиражирован в СМИ и вызвал негативную реакцию общественности, причиной которой стал тот факт, что футболист после расставания с бывшей возлюбленной Юлией Барановською перестал интересоваться родными детьми от телеведущей – Артемом, Арсением и Яной.
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Светлана Гурская