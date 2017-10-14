Анджелина Джоли в бежевой мантии затмила всех на премьере в Лос-Анджелесе (фото)
2017-10-14 17:19
Анджелина Джоли в бежевой мантии затмила всех на премьере в Лос-Анджелесе (фото)
Актриса успевает и сниматься для обложек модных журналов, и посещать важные события киноиндустрии.
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42-летняя Анджелина Джоли (Angelina Jolie) вернулась к активной рабочей и светской жизни после развода, передает Rus.Media. Актриса успевает и сниматься для обложек модных журналов, и посещать важные события киноиндустрии. Премьеру французского документального фильма «Лица села» (Faces Places) в Лос-Анджелесе звезда тоже не пропустила.
Актриса приехала в черном платье, которая практически полностью была скрыта под бежевым макси-кардиганом, напоминающий мантию. В тон накидке Джоли выбрала замшевые туфли. Образ можно было бы назвать обыденным и даже скучным, однако Анджелина дополнила его любимой красной помадой, и наряд превратился из будничного в вечернее.
Несмотря на то, что на днях Джоли пришлось поделиться неприятными воспоминаниями, связанными с Харви Вайнштейном, за секс-скандала вокруг голливудского продюсера, Анджелина была в отличном настроении и с удовольствием позировала фотографам.