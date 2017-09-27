Анджелина Джоли поразила всех своим внешним видом в магазине
2017-09-27 21:59
Анджелина Джоли поразила всех своим внешним видом в магазине
Папарацци сфотографировали актрису во время шопинга в магазине.
Недавно мы писали о том, что знаменитая голливудская актриса начала большую акцию по возвращению в шоу-бизнес, поэтому она регулярно подбрасывает прессе информационные поводы, передает Rus.Media.
Так, на днях бывшую жену Брэда Питта заметили в продуктовом магазине, чего раньше не случалось.
42-летняя Анджелина Джоли мечтает снова сниматься в кино, так как после развода с Брэдом Питтом она полностью ушла в семейные заботы (хотя у Питта есть претензии к ее воспитанию детей). Теперь же актриса отбеливает репутацию и пытается замять слухи об анорексии. Недавно ее заметили во время поедания бублика на улице (раньше она говорила, что не может кушать на публике), а теперь и вовсе сняли с походом в продуктовый супермаркет.
Папарацци сфотографировали актрису во время шопинга в магазине
Если заглянуть в корзину к актрисе видно, что она купила много свежих продуктов, бутылочный фраппучино, лапшу быстрого приготовления, свежие яйца и наклейки для детей. Актриса улыбалась посетителям магазина и выглядела так роскошно, как на красной дорожке. Расплатившись на кассе, Анджелина Джоли отнесла пакеты с едой в машину.
Очевидно, Анджелина Джоли, похорошела после развода, хотела, чтобы ее сняли журналисты, но при этом ей было важно, как она выглядит.
Иначе она бы надели треники, как много звезд, а не черное платье в пол и туфли-лодочки.
При всем этом актриса выглядела очень счастливой, а не знеможена, как до этого. Так что продолжение будет.