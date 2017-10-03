Аналоги дорогих Інфакол и Эспумизан – дешевые Коликид и Еспузін

despravda | 03.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2015-04-13 10:31

Аналоги дорогих Інфакол и Эспумизан – дешевые Коликид и Еспузін
Коликид всегда стоил намного дешевле Інфакола, хотя состав лекарств одинаковый.

Приводим вам сравнительные характеристики препаратов Інфакол, Эспумизан и Коликид, Еспузін, и их цену.

Почему же тогда в аптеках нам предлагают дороже Інфакол и Эспумизан?

Ответ очень прост: предлагать дешевые аналоги не выгодно аптекарям, за них им не доплачивают фармацевтические компании. Поэтому если вы не хотите “работать на аптеку”, ознакомтесь с информацией ниже.

Інфакол (Великобритания) действующее вещество:

1 мл суспензии содержит 40 мг симетикону;

вспомогательные вещества: сахарин натрия, гидроксипропилметилцеллюлоза, ароматизатор апельсиновый, метилпарагидроксибензоат (E 218), пропилпарагидроксибензоат (E 216), вода очищенная.

Средняя вартістть Інфаколу:

50мл – 190 грн.

Эспумизан (Германия) действующее вещество:

1 мл капель оральных, эмульсии (25 капель) содержит симетикону 40 мг;

вспомогательные вещества: полиэтиленгликоля стеарат; глицерола моностеарат; карбомеры; банановый ароматизатор*; калия ацесульфам; сорбита раствор, не кристаллизуется (Е 420); натрия хлорид; натрия цитрат; натрия гидроксид; сорбиновая кислота; вода очищенная

Средняя стоимость Эспумизана:

30мл – 145 грн.

Коликид (Украина) действующее вещество:

1 мл суспензии содержит симетикон эмульсию эквивалентно симетикону 40 мг;

вспомогательные вещества: полисорбат 80, карбомер, сахарин натрия, глицерин, натрия бензоат (Е 211), вкусовая добавка мята перечная, вкусовая добавка сладкий ананас, натрия гидроксид, вода очищенная.

Средняя стоимость Коликид:

30мл – 70 грн.

Еспузін – Здоровье (Украина) действующее вещество:

1 мл (27 капель) препарата содержит симетикону 40 мг;

вспомогательные вещества: натрия бензоат (Е 211), кислота бензойная (Е 210), сахарин натрия,

полиэтиленгликоля стеарат, глицерола моностеарат, ароматизатор “Банан”, вода очищенная.

Средняя стоимость Еспузіну:

30мл – 52 грн.

Все лекарства состоят из действующего вещества (веществ) и вспомогательных веществ. Действующее вещество лечит или смягчает болезнь, а вспомогательные вещества нужны в лекарстве для того чтобы действующее вещество можно было использовать в желаемом виде (например, в виде таблетки, мази, аэрозоли).

Похожие записи

Об авторе

despravda