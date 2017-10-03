Аналоги дорогих Інфакол и Эспумизан – дешевые Коликид и Еспузін
2015-04-13 10:31
Аналоги дорогих Інфакол и Эспумизан – дешевые Коликид и Еспузін
Коликид всегда стоил намного дешевле Інфакола, хотя состав лекарств одинаковый.
Приводим вам сравнительные характеристики препаратов Інфакол, Эспумизан и Коликид, Еспузін, и их цену.
Почему же тогда в аптеках нам предлагают дороже Інфакол и Эспумизан?
Ответ очень прост: предлагать дешевые аналоги не выгодно аптекарям, за них им не доплачивают фармацевтические компании. Поэтому если вы не хотите “работать на аптеку”, ознакомтесь с информацией ниже.
Інфакол (Великобритания) действующее вещество:
1 мл суспензии содержит 40 мг симетикону;
вспомогательные вещества: сахарин натрия, гидроксипропилметилцеллюлоза, ароматизатор апельсиновый, метилпарагидроксибензоат (E 218), пропилпарагидроксибензоат (E 216), вода очищенная.
Средняя вартістть Інфаколу:
50мл – 190 грн.
Эспумизан (Германия) действующее вещество:
1 мл капель оральных, эмульсии (25 капель) содержит симетикону 40 мг;
вспомогательные вещества: полиэтиленгликоля стеарат; глицерола моностеарат; карбомеры; банановый ароматизатор*; калия ацесульфам; сорбита раствор, не кристаллизуется (Е 420); натрия хлорид; натрия цитрат; натрия гидроксид; сорбиновая кислота; вода очищенная
Средняя стоимость Эспумизана:
30мл – 145 грн.
Коликид (Украина) действующее вещество:
1 мл суспензии содержит симетикон эмульсию эквивалентно симетикону 40 мг;
вспомогательные вещества: полисорбат 80, карбомер, сахарин натрия, глицерин, натрия бензоат (Е 211), вкусовая добавка мята перечная, вкусовая добавка сладкий ананас, натрия гидроксид, вода очищенная.
Средняя стоимость Коликид:
30мл – 70 грн.
Еспузін – Здоровье (Украина) действующее вещество:
1 мл (27 капель) препарата содержит симетикону 40 мг;
вспомогательные вещества: натрия бензоат (Е 211), кислота бензойная (Е 210), сахарин натрия,
полиэтиленгликоля стеарат, глицерола моностеарат, ароматизатор “Банан”, вода очищенная.
Средняя стоимость Еспузіну:
30мл – 52 грн.
Все лекарства состоят из действующего вещества (веществ) и вспомогательных веществ. Действующее вещество лечит или смягчает болезнь, а вспомогательные вещества нужны в лекарстве для того чтобы действующее вещество можно было использовать в желаемом виде (например, в виде таблетки, мази, аэрозоли).