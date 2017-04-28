Анализы по расписанию: ноу-хау для детей
Черниговская детская поликлиника № 1 внедряет нововведения, должно ликвидировать очереди при сдаче общего анализа крови. Уже около недели кровь из пальца в этой поликлинике сдают по расписанию. То есть родители получают направление на конкретное время. По словам главного врача поликлиники Людмилы Овсиенко, ноу-хау пока только в их заведении. «Каждое утро очереди у лаборатории отнимают много времени и нервов у родителей. Поэтому я выступила с такой инициативой. Время для забора крови будет не только с 8.00 до 10.00. Он может быть продлен в случае большого количества скерувань и до 11.00, максимум до 11.30 », – рассказала она. В планах первой поликлиники – разделить лаборатории сдачи анализа крови: отдельно для взрослых детей и младенцев. Планируется это сделать примерно через месяц, когда завершат ремонт в новых кабинетах.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым