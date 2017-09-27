АМКУ решил разобраться с ростом цен на заправках
2017-09-27 16:23
АМКУ решил разобраться с ростом цен на заправках
Председатель комитета заявил, что для любого повышения цен есть как объективные причины, так и субъективные факторы, например, ожидания трейдерами роста закупочных цен.
Антимонопольный комитет Украины начал запрашивать необходимую информацию от Министерства энергетики и угольной промышленности, а также самостоятельно изучать ситуацию на рынке светлых нефтепродуктов для выяснения причины роста цен на бензин и дизельное топливо в многих сетях АЗС.
Об этом заявил глава комитета Юрий Терентьев во время круглого стола, посвященного вопросу развития конкурентных отношений на рынках энергоносителей.
«Мы отслеживаем эту тенденцию и видим рост цен. По предварительной информации, частично это связано с остановкой на ремонт Мозырского НПЗ (одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Беларуси, горючее которого импортируется в Украину – Rus.Media). Сейчас мы запрашиваем информацию от Минэнергоугля, но также мы ведем параллельные действия с более глубокого изучения этой ситуации», – сказал он.
Председатель комитета добавил, что для любого повышения цен есть как объективные причины, так и субъективные факторы, например, ожидания трейдерами роста закупочных цен.
По словам аналитика консалтинговой компании UPECO, специализирующаяся на рынках энергоносителей, Александра Сиренко, рост цен обусловлен увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке, по ценовым индикаторам которого работает украинский рынок.