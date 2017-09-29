АМКУ разрешил Сергею Тигипко приобрести банк, который принадлежит Сбербанку России
2017-09-29 19:11
АМКУ разрешил Сергею Тигипко приобрести банк, который принадлежит Сбербанку России
Бизнесмену разрешено приобрести акции VS Bank в количестве, превышающем 50% голосов в высшем органе управления банка.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил украинскому бизнесмену Сергею Тигипко купить VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую “дочку” Sberbank Europe). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АМКУ, передает Rus.Media.
“АМКУ предоставил разрешение на опосредованное приобретение акций ПАО “VS Bank”, – говорится в сообщении.
Комитет отмечает, что Тигипко косвенно осуществляет контроль над Таскомбанком” и “Универсал банком”, при этом совокупная доля участников концентрации на рынках банковских услуг по итогам 2016 года не превышает 4% каждому. “Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию”, – сообщила пресс-служба. Это решение предполагает, что Тигипко разрешено приобрести акции VS Bank в количестве, что превышает 50% голосов в высшем органе управления банка”.