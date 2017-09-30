АМКУ предлагает Кабмину определять цену газа для населения с учетом цен украинских добытчиков
2017-09-13 17:07
АМКУ предлагает Кабмину определять цену газа для населения с учетом цен украинских добытчиков
Антимонопольный комитет Украины предлагает Кабинету министров Украины рассмотреть возможность корректировки методики определения цен на газ для населения с тем, чтобы они рассчитывались с учетом средневзвешенных цен украинских газодобытчиков.
«Рассмотреть возможность … определения цены природного газа на уровне среднего значения его стоимости в газодобывающих предприятий Украины без дополнительных транспортных расходов до западной границы Украины и тарифа на вход в ГТС Украины на объемы газа, добытого в Украине», — отмечено в пресс-релизе АМКУ, передает Rus.Media.
Кроме того, АМКУ просит премьера Владимира Гройсмана поручить Министерству энергетики и угольной промышленности как можно скорее выполнить требования постановления Кабмина № 187 и обнародовать на своем сайте информацию о цене природного газа в рамках специальных обязательств.
Антимонопольное ведомство также предлагает правительству рассмотреть возможность внесения изменений в нормативную базу с тем, чтобы производители тепловой энергии смогли покупать газ у альтернативных «Нафтогаза Украины» поставщиков.
Как отмечают в пресс-службе комитета, такие предложения АМКУ изложил в письме в адрес премьера от 11 сентября.
По информации АМКУ, сейчас НАК «Нафтогаз Украины» рассылает производителям тепла проекты договоров на поставку газа в следующем отопительном сезоне. В этих документах указывается цена, которая не была официально обнародована Кабинетом министров Украины для отопительного сезона.
По мнению комитета, такой подход со стороны «Нафтогаза Украины» может ограничивать права теплоснабжающих компаний, а также может привести к увеличению тарифов для конечных потребителей.