АМКУ оштрафовал Киевстар

despravda | 25.11.2017 | Украинские новости | 1 комментарий

2017-11-24 22:51

АМКУ оштрафовал Киевстар
Мобильный оператор нарушил закон о защите экономической конкуренции.

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Мобильный оператор Киевстар был оштрафован за нарушения законов о защите экономической конкуренции, передает Rus.Media. Соответствующее решение в пятницу, 24 ноября, вынес Антимонопольный комитет.

“Киевстар оштрафован на 54,4 тысячи гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного законом О защите экономической конкуренции”, – сообщает АМКУ.

Отмечается, что оператор не предоставил информацию по требованию государственного уполномоченного АМКУ в установленный им срок.

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despravda

  • Анна

    Пресс-служба Киевстар разъясняет, что анти-монопольный комитет Украины запрашивал данные, которые касались телефонных переговоров одного из хозяйствующих субъектов.

    Согласно ст.31 Конституции Украины тайна телефонной связи защищена законом и может быть раскрыта только на основании решения Суда Украины.

    Киевстар, как социально ответственная и законопослушная компания, строго придерживается требований Конституции Украины и законодательства в отрасли связи, и отказывает АМКУ в требованиях, которые противоречат вышеуказанным законам. Результатом законопослушности является наложение штрафа.