АМКУ оштрафовал Киевстар
25.11.2017 | Украинские новости | 1 комментарий|
2017-11-24 22:51
АМКУ оштрафовал Киевстар
Мобильный оператор нарушил закон о защите экономической конкуренции.
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Мобильный оператор Киевстар был оштрафован за нарушения законов о защите экономической конкуренции, передает Rus.Media. Соответствующее решение в пятницу, 24 ноября, вынес Антимонопольный комитет.
“Киевстар оштрафован на 54,4 тысячи гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного законом О защите экономической конкуренции”, – сообщает АМКУ.
Отмечается, что оператор не предоставил информацию по требованию государственного уполномоченного АМКУ в установленный им срок.
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Анна