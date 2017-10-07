Американский журнал Forbes подсчитал «мертвые» биткоини
2017-10-06 20:50
Американский журнал Forbes подсчитал «мертвые» биткоини
В 21 миллиардов долларов оценили объем потерянной и «мертвой» для мирового рынка криптовалюты, в первую очередь, это касается биткоинов.
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Подобные расчеты осуществил американский финансово-экономический журнал Forbes, о чем рассказали СМИ, передает Rus.Media.
По информации компании, совокупный рынок криптовалют, согласно данным популярного в криптосообществе сервиса coinmarcetcap на сентябрь текущего года, достигает 144 миллиарда долларов. На самом деле на нем есть ликвидные активы на сумму 123 млрд долларов.
Чтобы разобраться в сумме «потерянных сокровищ», Forbes, помимо всего прочего, провел наблюдения за кошельками, в которых хранят криптовалюты, решив считать их «мертвыми», в том случае, если с их помощью не совершали исходящих транзакций с 1 марта 2013 года. Как объяснило издание, с того периода времени «биткоинам была отдана признана значительная материальная ценность».
Также, по мнению медиа-компании, неликвидными должны считаться и криптовалюты, стоимость которых искусственно распространили благодаря соглашениям, которых относят к производству роботов. Издание сообщило, что вскоре на рынке может оказаться большое количество подобного «неликвида» в результате проведения ICO, которая является аналогом IPO для криптовалют.