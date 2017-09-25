Американские компании видят в Украине огромный потенциал — Трамп
2017-09-22 13:26
Американские компании видят в Украине огромный потенциал — Трамп
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что американские компании видят в Украине огромный потенциал для ведения дел.
Об этом он сказал в начале встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Видео встречи размещено на личной странице Трампа в Facebook.
Президент США отреагировал на слова президента Украины об увеличении объема товарооборота между странами.
«Это история, которая в значительной степени неизвестна, но я думаю, что вы узнаете об этом больше. Но компании сейчас идут в Украину очень решительно. Они видят там огромный потенциал», — подчеркнул Трамп.
В связи с этим он призвал Порошенко «заботиться» о американские компании, работающие в Украине.