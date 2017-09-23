Американские хоккеистки снялись обнаженными
2017-07-12 12:39
Американские хоккеистки снялись обнаженными
Хоккеистки сборной США приняли участие в откровенной фотосессии для журнала ESPN the Magazine.
Хоккеистки сборной США приняли участие в откровенной фотосессии для журнала ESPN the Magazine. Спортсменки позировали совершенно голыми на льду и в раздевалке.
В фотосессии приняли участие 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, а также 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.
Хоккеистки поделились откровенными снимками в інстаграмі под хештегом #strongisbeautiful («сила — это красиво»).
В интервью изданию девушки развеяли стереотипы и предубеждения, связанные с женским хоккеем. “Я сталкиваюсь в аэропорту с людьми, которые спрашивают, каким видом спорта я занимаюсь, и удивленно говорят: “О, я думал, что вы будете больше”. Или “Ты выглядишь очень маленькой, и у тебя все зубы”. Мы нормальные женщины. Мы любим быть женственными. Мы любим наряжаться и быть красивыми. Но еще мы любим тренироваться, быть сильными и агрессивными», — рассказала Моника Ламуре-Морандо.
«Мы сильные женщины, не только физически, но и психически. Вам не нужно стесняться быть сильным и быть в состоянии поднять такой же вес, как и парень рядом с вами», — добавила она.
Женская сборная США с 2013 года практически не знает поражений на чемпионатах мира. Команда становилась обладателем золотых медалей в 2013, 2015, 2016 и 2017 годах.