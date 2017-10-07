Американская софтболистка снялась полностью обнаженной

despravda | 07.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-07 17:15

Американская софтболистка снялась полностью обнаженной
ESPN опубликовало полный фотосет девушки.

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Знаменитая американская софтболистка Эй Джей Эндрюс приняла участие в откровенной фотосессии для ежегодного издания Body Issue – специального выпуска журнала ESPN посвященного тела спортсменов, как эстетического объекта, передает Rus.Media.

Уникальная спортсменка стала первой женщиной в истории которая получила престижную бейсбольную награду Gold Glove Award, как лучшей спортсменке лиги. Красавица легко снялась полностью обнаженной, чем вызвала восторг у фанатов по всему миру.

ESPN опубликовало полный фотосет девушки, а также видео того, что происходило за кадром.

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