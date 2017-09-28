Американская семья обнаружила место, куда часто прилетают инопланетяне
2017-09-27 20:11
Американская семья обнаружила место, куда часто прилетают инопланетяне
Они назвали ее «путь НЛО».
Американское семейство – брат и сестра обнаружили местность, где чаще всего проявляется инопланетная активность, передает Rus.Media. Они назвали ее «путь НЛО».
Чак Жуковские и Дебби Цигельмейер долгое время является уфологами-любителями, однако теорию, которую они выдвинули, уже описали в книге и скоро экранизируют в Голливуде с участием именитых актеров. «37-я параллель» (The 37th Parallel) – такое название получила и теория Чака и Дебби, и культурные проекты. Свое дело, которую уфологи скоромно называют «трудом на благо общества», исследователи паранормального начали в 2006 году после ряда странных убийств крупного рогатого скота, которые имели общие черты, свидетельств очевидцев и некоторых исторических фактов. Все события происходили именно на 37-й широте: в штате Миссури 500 человек заявили, что видели летающие тарелки, информация о разбитом неизвестном объекте в 1948 году, Зона 51 в штате Невада и многие другие.
Дебби и Чак также занимаются расследованиями дел о привидениях и снежном человеке. Но в данный момент семейство изучается феномен 37-й параллели по всему миру, особенно над водой.