Американская порноактриса боится потерять работу из-за секс-роботов
2017-10-10 12:11
Американская порноактриса боится потерять работу из-за секс-роботов
Девушка боится потерять работу в случае дальнейшего совершенствования сексуальных андроидов.
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Американка Элла Дарлинг, известная ролями в «фильма для взрослых», рассказала о своих переживаниях по поводу стремительно набирают популярность секс-роботов, передает Rus.Media. Девушка боится потерять работу в случае дальнейшего совершенствования сексуальных андроидов.
Согласно мнению Эллы Дарлинг, в настоящее время секс-роботы становятся все более похожими на реальных людей, а их способность делать все, что угодно, порождает спрос на сексуальных андроидов. Порноактриса призывает потребителей задуматься, так как вскоре среди людей могут обесцениться чувствительные эмоциональные вещи, такие как обычные объятия. Также девушка не скрывает, что она просто боится потерять работу из-за суперсовременных секс-роботов.
Отметим, последние модели сексуальных андроидов отличаются уникальным функционалом. «Игрушки для взрослых» теперь могут не только реагировать на прикосновение человека, но и определять степень физического контакта. Согласно прогнозу Дарлинг, в течение следующих 10 лет люди полностью потеряют физическую потребность друг в друге, так как умный секс-робот будет всегда готов выполнить любое желание своего владельца.