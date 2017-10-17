Американская компания сообщила об успешных испытаниях первого 5G модема
17.10.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-10-17 18:14
Американская компания сообщила об успешных испытаниях первого 5G модема
Кроме этого Qualcomm представила проект поддерживает 5G смартфона, продажа которого должна начаться в 2019 году.
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Производитель микросхем для мобильных телефонов Qualcomm провел испытания модема, способного передавать данные по 5G сетей, передает Rus.Media.
Речь идет о модем Snapdragon X50, который может передавать информацию со скоростью до 5 Гбит в секунду. На испытаниях модем сумел достичь скорости более 1 Гбита в секунду. Первой о разработке модема для 5G еще в январе сообщила компания Intel.