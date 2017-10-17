Американская фотомодель показала роскошную фигуру в бикини
2017-10-17 11:18
Американская фотомодель показала роскошную фигуру в бикини
31-летняя американская фотомодель Ана Чери опубликовала в Instagram откровенный снимок.
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На соответствующей она позирует в бикини желтого цвета, передает Rus.Media.
Поклонники Чери положительно оценили талию, пышную грудь и женственные бедра на снимке кумира. Фотография Черри, которая была опубликована 12 часов назад, набрала более 240 тысяч лайков.
Ана Чери начала модельную карьеру в 2006 году. Девушка получила известность благодаря своей внешности: она имеет индейские, испанские и европейские корни. Сейчас на ее профиль в Instagram подписано более 10 миллионов пользователей.
Ана Чери принимала участие в фотосессиях для журналов Sports Illustrated, Muscle&Fitness, Maxim. В 2015 году американская модель стала Playmate журнала Playboy.