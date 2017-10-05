Американку уволили из банка за фотосессию
2017-10-05 08:03
Американку уволили из банка за фотосессию
Топлес – это не по-семейному.
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Стефани была в восторге от снимков: мол, они передают атмосферу, как будто в мире нет больше никого, кроме нее с женихом, и у нее ничего подобного не было, передает Rus.Media. Она выложила лучшие в Facebook, ожидая пары реакций и комментариев. А получила более 67 тысяч лайков, множество перепостов и комплиментов. Она не могла в это поверить и описать словами, как благодарна всем, кто ей написал!
И все бы хорошо, и через неделю, когда шумиха вокруг фотосессии был в самом разгаре, начались проблемы с работой. Точнее, с работодателем — банком Bank Austin Texas. Сначала руководство разбиралась, как эта фотосессия может повлиять на репутацию компании (на некоторых снимках Стефани снята топлесс) и что подумают клиенты, если увидят фотографии в Сети. А в понедельник ее уволили! Ей было сказано, что такие фотографии недопустимо преподавать сотрудникам компании, которая чтит семейные ценности. На вопрос журналистов банк не отвечает.
Небольшая компания, в которой работает жених, ничего против этих снимков не имеет.