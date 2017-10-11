Американка нашла способ зарабатывать на мужчинах Tinder
2017-03-28 17:45
Американка нашла способ зарабатывать на мужчинах Tinder
Студентка колледжа Мэгги Арчер (Maggie Archer) из Сент-Луиса (штат Миссури, США) изобрела способ зарабатывать деньги на обмане мужчин без необходимости ходить с ними на свидания.
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Об этом сообщает BuzzFeed, передает Rus.Media.
Мужчины пытались узнать, что же ждет их после отправки денег, но она только интриговала и отправляла им номер своего счета в PayPal.
Получив свои пять долларов, девушка обозначала в профиле, что собеседник ей перестал нравиться.
По правилам Tinder, после нажатия на кнопку «не совместимы» участники беседы не могут отправлять сообщения друг другу.
Арчер рассказала BuzzFeed, что не считает придуманную ею прием обманом, поскольку она ничего не обещает мужчинам. На самом деле трюк придумала подруга студентки в качестве шутки, но эта задумка начала быстро приносить реальные деньги. Какую именно сумму ей удалось заработать, девушка не раскрыла.
Публикация в Twitter , в которой студентка поделилась своей задумкой, собрала почти 8 тысяч ретвитов и 20 тысяч лайков.
В Tinder отметили, что сбор денег с помощью программы у пользователей противоречит правилам сервиса, и предупредили, что аккаунт Арчер будет заморожен