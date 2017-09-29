Amazon модернизирует линейку смарт-динамиков Echo
2017-09-29 09:39
Amazon модернизирует линейку смарт-динамиков Echo
Новые колонки должны иметь мощные басы и лучше подходить к декору помещений.
Базовая модель также предполагает несколько сменных вариантов внешнего каркаса, передает Rus.Media. Это то, что предлагали дизайнеры конкурента – Google Home.
Больший Echo Plus дополняет “домашний хаб”, позволяя контролировать смарт-лампочки и другие приборы без отдельного устройства для передачи данных.
А Echo Spot имеет экран, который позволяет делать видео-звонки и подключать камеру.
Amazon никогда не обнародовал данные по продажам предыдущей версии линейки продуктов Echo.
Однако обозреватели считают, что эти продукты, а также продукты Echo Dot были самыми популярными среди подобных.
Согласно исследованию, проведенному Consumer Intelligence Research Partners, “семья” Echo имеет примерно 75% американского рынка динамиков с подключением к интернету и дополнительными встроенными смарт-функциями. Предполагают, что на сегодня продано около 15 млн приборов.
Цветные варианты
Копирайт изображения Amazon
Новые Echo меньшие за предыдущие и имеют лучшие басы.
Они будут предлагаться с шестью сменными футлярами, изготовленными из различных материалов.
Будут стоить новые динамики около 100 долларов, что на 40% дешевле предыдущей версии. Так же, новые Echo будут дешевле динамики Google Home, что уже есть на рынке.
Echo Spot будет еще и 2,5 дюймовый экран и встроенную камеру и будет стоить 130 долларов. В США они должны появиться в декабре этого года. Время выхода на другие рынки пока что не объявляли.
“Amazon был пионером рынка, а следовательно, имеет преимущества перед теми, кто появился на рынке позже”, – говорит Блейк Козак из IHS Technology consultancy.
“Но сделать это обновление было очень важно для компании, ведь первые Echo появились в 2014, и с того времени “железо” не обновлялось, хотя программное обеспечение обновлялось постоянно”.
“С того времени на рынке появились другие приборы “премиум” класса, с лучшими динамиками, а следовательно, Amazon должен был ответить на вызов конкурентов”.
Копирайт изображения Google
До конца этого года ожидается запуск других новинок:
динамики Apple HomePod,
Harmon/Kardon’s Іnvoke, что будет использовать технологию Microsoft Cortana,
новые динамики от Sonos могут поддерживать связь с несколькими смарт-присторями,
есть вероятность выхода новой версии Google Home во время очередной презентации компании 4 октября.
В Сиэтле Amazon также объявил о Echo Buttons – небольшой базирующейся на технологии Bluetooth кнопки, которую можно использовать для игр, включительно с новой версией Trivial Pursuit.
В придачу Amazon представил Echo Connect, прибор, который подсоединяется к стационарной телефонной линии и преобразует динамик на микрофон.
“Эти объявления будут означать еще большее участие Amazon в нашей ежедневной жизни, – говорит Джефф Блабер из CCS Insight. – Они также существенно поднимают планку для Apple и Google”.
Копирайт изображения Amazon
Следовательно, презентация Google на следующей неделе должна быть очень интересной.
Компания должна представить лучше iPhone X смартфон, а также набор домашних смарт-приборов, лучших за те, что уже показал Amazon.
А это сложная задача, даже для Google.