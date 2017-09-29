Amazon модернизирует линейку смарт-динамиков Echo

despravda | 29.09.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-09-29 09:39

Amazon модернизирует линейку смарт-динамиков Echo
Новые колонки должны иметь мощные басы и лучше подходить к декору помещений.

Базовая модель также предполагает несколько сменных вариантов внешнего каркаса, передает Rus.Media. Это то, что предлагали дизайнеры конкурента – Google Home.

Больший Echo Plus дополняет “домашний хаб”, позволяя контролировать смарт-лампочки и другие приборы без отдельного устройства для передачи данных.

А Echo Spot имеет экран, который позволяет делать видео-звонки и подключать камеру.

Amazon никогда не обнародовал данные по продажам предыдущей версии линейки продуктов Echo.

Однако обозреватели считают, что эти продукты, а также продукты Echo Dot были самыми популярными среди подобных.

Согласно исследованию, проведенному Consumer Intelligence Research Partners, “семья” Echo имеет примерно 75% американского рынка динамиков с подключением к интернету и дополнительными встроенными смарт-функциями. Предполагают, что на сегодня продано около 15 млн приборов.

Цветные варианты

Копирайт изображения Amazon

Новые Echo меньшие за предыдущие и имеют лучшие басы.

Они будут предлагаться с шестью сменными футлярами, изготовленными из различных материалов.

Будут стоить новые динамики около 100 долларов, что на 40% дешевле предыдущей версии. Так же, новые Echo будут дешевле динамики Google Home, что уже есть на рынке.

Echo Spot будет еще и 2,5 дюймовый экран и встроенную камеру и будет стоить 130 долларов. В США они должны появиться в декабре этого года. Время выхода на другие рынки пока что не объявляли.

“Amazon был пионером рынка, а следовательно, имеет преимущества перед теми, кто появился на рынке позже”, – говорит Блейк Козак из IHS Technology consultancy.

“Но сделать это обновление было очень важно для компании, ведь первые Echo появились в 2014, и с того времени “железо” не обновлялось, хотя программное обеспечение обновлялось постоянно”.

“С того времени на рынке появились другие приборы “премиум” класса, с лучшими динамиками, а следовательно, Amazon должен был ответить на вызов конкурентов”.

Копирайт изображения Google

До конца этого года ожидается запуск других новинок:

динамики Apple HomePod,

Harmon/Kardon’s Іnvoke, что будет использовать технологию Microsoft Cortana,

новые динамики от Sonos могут поддерживать связь с несколькими смарт-присторями,

есть вероятность выхода новой версии Google Home во время очередной презентации компании 4 октября.

В Сиэтле Amazon также объявил о Echo Buttons – небольшой базирующейся на технологии Bluetooth кнопки, которую можно использовать для игр, включительно с новой версией Trivial Pursuit.

В придачу Amazon представил Echo Connect, прибор, который подсоединяется к стационарной телефонной линии и преобразует динамик на микрофон.

“Эти объявления будут означать еще большее участие Amazon в нашей ежедневной жизни, – говорит Джефф Блабер из CCS Insight. – Они также существенно поднимают планку для Apple и Google”.

Копирайт изображения Amazon

Следовательно, презентация Google на следующей неделе должна быть очень интересной.

Компания должна представить лучше iPhone X смартфон, а также набор домашних смарт-приборов, лучших за те, что уже показал Amazon.

А это сложная задача, даже для Google.

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