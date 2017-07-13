Амаль Клуни впервые вышла в свет после родов (ФОТО)
13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Пара выглядит счастливой!
Почти месяц Джордж и Амаль пытались прятаться от папарацци, а рядом с их домом дежурила охрана. Однако вчера репортерам все же удалось сфотографировать пару – супруги отправились на романтическое свидание в итальянский ресторан. Они выглядели прекрасно: Амаль в платье, что подчеркивает почти восстановленную фигуру после родов, а Джордж – в поло и брюках.
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Похоже, новоиспеченным родителям удалось выкроить несколько часов, чтобы побыть наедине и наконец-то отпраздновать такое важное событие. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: elle.ru
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