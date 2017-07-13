Амаль Клуни впервые вышла в свет после родов (ФОТО)

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Пара выглядит счастливой!

В начале июня Джордж и Амаль Клуни впервые стали родителями – у них родились близнецы Элла и Александр. С тех пор пресса общалась только с представителями пары, которые сообщили, что малыши здоровы, а супруги очень счастливое.

Почти месяц Джордж и Амаль пытались прятаться от папарацци, а рядом с их домом дежурила охрана. Однако вчера репортерам все же удалось сфотографировать пару – супруги отправились на романтическое свидание в итальянский ресторан. Они выглядели прекрасно: Амаль в платье, что подчеркивает почти восстановленную фигуру после родов, а Джордж – в поло и брюках.

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Похоже, новоиспеченным родителям удалось выкроить несколько часов, чтобы побыть наедине и наконец-то отпраздновать такое важное событие. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: elle.ru

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