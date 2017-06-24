Альтернативный сценарий начала советско-германской войны
На рассвете 22 июня немецкие самолеты бомбили советские города и села – нападение Гитлера означал начало немецко-советской войны. А если бы Гитлер этого дня не напал? Вполне возможно, что закупленные в Германии за год до того «Юнкерсы-88», «Доньє-215» и «Ме-110» все равно бы бомбили советские города. Для чего? Чтобы инсценировать «провокации» нацистов, за что СССР был бы «вынужден» дать достойный отпор агрессору. В итоге – все равно в этот день должна была начаться советско-немецкая война.
Сегодня остается все меньше сомнений относительно подготовки нападения СССР на Германию. Два тоталитарных режима уже два года нещадно кромсали Европу и война между ними становилась неизбежной. Оба тираны вели сложную игру, пытаясь перехетрить противника. И собрали у границ огромные военные группировки, совершенно непригодны для обороны, но готовые к стремительному рывку на вражескую территорию. Главный вопрос: кто первым нападет и получит преимущества внезапности?
Когда и как готовился начать войну Сталин? Вопрос остается дискуссионным, а документы по этому если и сохранились в архивах, однако составляют одну из самых тайн Советского Союза и в обозримом будущем независимым исследователям до них не добраться.
Интересную гипотезу, предложенную Кейстутом Закорецьким, дополнил и развил Марк Солонин (оба – российские историки). Очевидно, сначала Сталин планировал нападение на 1942 год, но потом дважды менял даты в сторону ускорения войны. Примерно в районе 18 июня он совершил последние коррективы, назначив старт военного сценария на …22 июня 1941 года!
В этот день должно было состояться инсценировка бомбардировки советских городов немецкой авиацией. По некоторым фактам можно сделать вывод, что на роль жертвы готовился белорусский Гродно (именно там в авиационном полку вечером 21 июня вдруг сняли с истребителей все вооружение). В ответ на такую «невиданную дерзость» советским руководством сразу вводится в действие план прикрытия в полном масштабе, в том числе с использованием авиации для действий по объектам на сопредельной территории.
23 июня в СССР объявляется всеобщая мобилизация. А примерно за неделю (1-3 июля 1941-го) – Северо-Западный, Западный, Юго-Западный и Южный фронты переходят в полномасштабное наступление.
Сценарий достаточно типичный для того времени: «провокация» польских солдат «заставила» Германию напасть на Польшу, открыв шлюзы Второй мировой войны, а провокационный обстрел финнов якобы спровоцировал нападение «мирного» Советского Союза на Финляндию в конце 1939-го.
22 июня должно было стать для Сталина самым важным днем его жизни – он шел к нему много лет, по крупицам выстраивая стратегию так называемой «мировой пролетарской революции». Как настоящий ленинец. А в последний вечер, когда уже все готово для запуска многослойного сценария, вдруг появляются какие-то перебежчики с информацией о нападении Германии… да, именно 22 июня. Разве такое возможно? Или знала когда-либо история подобные совпадения? И как этому верить, когда сосредоточение немецких войск еще не завершено. Когда половина дивизий Вермахта еще на Западе. Когда численность немецкой авиации у границ ничтожно мала.
Но произошло невероятное. Гитлер таки напал первым и перехватил сомнительную славу крупнейшего преступника мира. Следовательно Адольфу Алоїзовичу достался весь возможный негатив (вполне заслуженно). А вот другой злой гений человечества остался «белым и в шоколаде». Котором некоторые и до сих пор стремится установить памятники. Или же не спешит убрать его изображение из водонапорной башни в Новгороде-Северском.
Повторимся: приведенный сценарий – всего одна из гипотез. Только время и дополнительные поиски неугомонных исследователей смогут подтвердить или опровергнуть ее. Но похоже, что именно в эту схему лучше всего укладываются даже самые неожиданные факты, связанные с началом советско-германской войны.
Сергей ГОРОБЕЦ, Украинский институт национальной памяти
за инф.: Европейская Украина