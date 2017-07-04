Аллергия от косметики: как действовать?
Что делать с аллергией на лице?
Диагностика – залог эффективного лечения. Прежде чем приступать к лечению, стоит обязательно посетить врача. Лечения различных типов аллергии состоит из нескольких этапов:
поиска и устранения аллергена;
назначение антигистаминных препаратов;
местного использования лечебных кремов;
специального питания.
Итак, возникла аллергия на лице – что делать? Эту проблему нельзя игнорировать. Если аллергия появилась вечером, но при этом не наблюдается затрудненное дыхание и отечность, то следует применить такие средства, которые успокоят кожу и будут препятствовать тому, что аллергия начнет распространяться на другие участки.
Сначала нужно очистить лицо. Делается это с помощью ватных дисков и молочных или молочнокислых продуктов, разведенных водой. Данной жидкостью нужно протереть лицо, после этого умыться кипяченой или дистиллированной водой, не используя косметику.
Далее нужно сделать компресс. Заварите шалфей или ромашку, возьмите марлевую ткань, вымочите ее в отваре и приложите на пораженный участок кожи. Аналогичный компресс можно сделать, используя некрепкий чай.
Для сушки лица понадобится чистое полотенце, которым нужно промокать лицо. Тереть кожу не стоит, так как это будет только раздражать. После сушки нужно присыпать кожу лица рисовым или картофельным крахмалом.
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