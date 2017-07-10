Аллергия на солнце: где искать спасение?
После комплексного обследования у терапевта, дерматолога, аллерголога-иммунолога и установления причины аллергии врачи могут назначить прием антигистаминных препаратов.
В зависимости от причины фотодерматоза кому-то эти средства очень хорошо помогают, кому-то не помогают совсем. Среди них можно попробовать Кларитин, Супрастин и Тавегил. Антигистаминные препараты 3 поколения, такие как Цетрин и Зодак очень эффективны при различных аллергических реакциях, не вызывают сонливость и имеют пролонгированное действие.
Одной из причин появления аллергии может быть снижение иммунитета, дефицит витаминов, поэтому такие витамины как витамин С, группы В, витамин Е, а также никотиновая кислота могут стать одним из компонентов комплексного лечения аллергии на солнце.
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