Аллергия на солнце: где искать спасение?

magictr | 10.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Аллергия на солнце

После комплексного обследования у терапевта, дерматолога, аллерголога-иммунолога и установления причины аллергии врачи могут назначить прием антигистаминных препаратов.

В зависимости от причины фотодерматоза кому-то эти средства очень хорошо помогают, кому-то не помогают совсем. Среди них можно попробовать Кларитин, Супрастин и Тавегил. Антигистаминные препараты 3 поколения, такие как Цетрин и Зодак очень эффективны при различных аллергических реакциях, не вызывают сонливость и имеют пролонгированное действие.

Одной из причин появления аллергии может быть снижение иммунитета, дефицит витаминов, поэтому такие витамины как витамин С, группы В, витамин Е, а также никотиновая кислота могут стать одним из компонентов комплексного лечения аллергии на солнце.

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