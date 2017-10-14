Алла Пугачева показала стройные ноги в ажурных чулках
2017-10-13 13:39
Алла Пугачева показала стройные ноги в ажурных чулках
Примадонна российской эстрады затмила своих подруг на торжественном мероприятии.
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Накануне Валентин Юдашкин открыл свой новый бутик, где в числе приглашенных на мероприятие была и Алла Пугачева – верный друг и муза дизайнера, передает Rus.Media. На странице в Инстаграм Марина Юдашкина поделилась новой фотографией с открытия бутика своего мужа, а на ней в центре внимания оказалась Алла Борисовна.
68-летняя певица шокировала публику своим внешним видом. Ей удалось затмить своих подруг, которые намного молодши за нее.
Алла Пугачева появилась на открытии бутика Юдашкина в кожаной куртке, мини-юбке и ботфортах на каблуках. Примадонне сделали стильную укладку и свой модный образ она дополнила круглыми солнцезащитными очками.
Несмотря на свой возраст Пугачева все еще может похвастаться стройными ножками и носить мини-юбки, которые выгодно подчеркивают ее фигуру.