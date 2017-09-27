Алла Пугачева показала лицо без косметики: в сети восторг
27.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-27 15:23
Алла Пугачева показала лицо без косметики: в сети восторг
Поклонники 68-летней певицы восхитились ее свежим видом.
Российская певица Алла Пугачева удивила своих поклонников фотографией, на которой она изображена без макияжа, передает Rus.Media.
Снимок она разместила в своем Instagram-аккаунте.
“Спасибо, Господи, за новое утро в моей жизни и день. Пусть не коснется их злоба человеческая”, – подписала снимок 68-летняя артистка.
За четыре часа фотография собрала более 42 тыс. лайков. Поклонники Пугачевой начали рассыпаться в комплиментах о свежем внешнем виде певице.
“Непревзойденные. Очень свежий вид лица”, “Королева”, “Неповторимая” пишут в сети.